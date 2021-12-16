Сообщение об удалении нового канала RT DE на YouTube прокомментировали в Госдуме

В Госдуме отреагировали на сообщение об удалении на YouTube нового канала RT DE в день запуска телевещания. По словам зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, канал закрыли лишь по причине страха. Об этом написал RT.

«Здесь даже гадать нечего. Как только новый канал запустили, без всяких оснований сразу же его закрывают, потому что боятся», — заявил он.

Чепа добавил, что многим людям нравится RT, поскольку канал несет альтернативную точку зрения по многим насущным вопросам.