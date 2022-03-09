Сообщение о зараженных вирусом открытках для мессенджеров опровергли

Специалист по кибербезопасности, хакер Сергей Вакулин опроверг информацию о зараженных вирусом открытках для мессенджеров. Он рассказал, откуда взялся этот фейк, написала «Тульская служба новостей».

По его словам, эта новость является очень старой и не соответствующей действительности. Россиян пугают, что благодаря отправленным в мессенджерах вирусным открыткам мошенники могут получить личные данные пользователя.

«Информация про открытку-вирус, которую хорошо распиарили пожилые люди, является ничем иным, как сказкой. Причем довольно старой. Выдумали эту историю еще пять лет назад и разместили на одном из известных развлекательных сайтов. Та политическая ситуация, которая сейчас происходит в мире, позволяет затронуть старые и очень старые фейки и распространять их, чтобы как-то напугать людей», — заявил Вакулин.