Сообщение о вакцинации Путина от коронавируса опровергли в Кремле

Президент России Владимир Путин не делал прививку от коронавируса. Сообщения о его вакцинации — фейк. Он сам расскажет, когда сделает укол. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», — заявил Песков.

Сообщение о том, что Путин привился от коронавируса, появилось в одном из новостных Telegram-каналов 10 января.

В конце декабря пресс-секретарь президента России раскрыл планы Путина по вакцинации. Песков рассказал, что российский лидер обязательно сделает прививку и сообщит об этом сам. Он дождался завершения всех формальностей с препаратом и принял такое решение.

Масштабная вакцинация началась во всех регионах России в декабре. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в течение января в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, план выпуска препарата перевыполняют.

Вакцинация проходила в новогодние каникулы по намеченному плану без снижения темпов.