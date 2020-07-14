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    14 июля 2020, 18:17

    Сообщение о минировании Пулково оказалось ложным

    Анастасия Кременчугская

    В петербургский аэропорт Пулково поступило анонимное сообщение. Неизвестный заявил, что в здании находится бомба. Однако это оказалось ложью. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Саперы провели обыски в аэропорту и не нашли бомбу внутри здания. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

    «В 14:20 завершены все мероприятия, аэропорт работает в штатном режиме. К счастью, все в порядке и ничего не обнаружено», — рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».