Сообщение о минировании Пулково оказалось ложным

Саперы провели обыски в аэропорту и не нашли бомбу внутри здания. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

«В 14:20 завершены все мероприятия, аэропорт работает в штатном режиме. К счастью, все в порядке и ничего не обнаружено», — рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы».