Sony выпустила ролик по The Last of Us Part II

Дарья Морозова Компания Sony выпустила кинематографичный рекламный ролик по The Last of Us Part II. Его краткая версия была опубликована 2 июня. Об этом сообщил NEWS.ru Действие сиквела будет происходить через пять лет после оригинала. The Last of Us Part II выйдет на PS4 19 июня. Поделиться статьей