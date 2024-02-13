Общество 13 февраля 2024, 15:10 Сомнолог Царева: завтрак в одно и то же время подарит заряд бодрости и наладит режим

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Сомнолог и невролог Елена Царева рассказала, как правильно организовать утреннюю рутину, чтобы улучшить самочувствие. Эксперт посоветовала научиться завтракать в одно и то же время, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, приемы пищи по расписанию облегчат раннее пробуждение и подарят заряд бодрости.

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Эксперт также отметила, что день нужно начинать с удовольствием. В этом помогут приятная мотивация и положительные эмоции.