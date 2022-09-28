Сомнолог Царева рассказала о физических причинах ночных кошмаров | 360°

Общество 28 сентября 2022, 22:21 Поделиться Telegram

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Viber Сомнолог Царева рассказала о физических причинах ночных кошмаров

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Кошмарные сны не всегда появляются из-за повышенной тревожности — у них могут быть физические причины. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала сомнолог-невролог Елена Царева.

Кошмары случаются вне зависимости от того, что происходит в жизни у человека и в каком он психологическом состоянии, поскольку на сны влияют физические факторы.

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«По висцеральной теории сна, информация от внутренних органов поступает в мозг во время сна, чтобы восстановить то, что нарушено», — рассказала Царева.

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Например, если у человека проблемы с пищеварением, он может испытывать болевые ощущения во время сна. А в сновидениях появятся схожие ассоциации.

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