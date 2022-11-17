Общество 17 ноября 2022, 11:17 Сомнолог Царева рассказала, что поможет быстрее уснуть Сомнолог Царева посоветовала использовать маску для сна freepik

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Врач-невролог, сомнолог Елена Царева в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что маска для сна может защитить глаза от света и помочь быстрее уснуть.

Для некоторых людей, как заметила эксперт, свет является главным раздражителем и не дает быстро уснуть.

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«Маски для сна мы рекомендуем тем людям, которые испытывают сложности с засыпанием или поддержанием сна при воздействии света», — отметила Царева.

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Маской для сна удобно пользоваться во время поездок в поезде или во время перелетов, где ты не можешь влиять на то, будет свет включенным или нет.

По словам медика, маска для сна обязательно должна быть без красителей. Лучше всего выбирать натуральные ткани, например, шелк, либо синтетические ткани хорошего качества.

«Что касается ухода за маской, то ее надо стирать так же часто, как постельное белье, поскольку она соприкасается с телом», — резюмировала Царева.