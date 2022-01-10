Сомнолог рассказал, как восстановить сон после новогодних праздников

После новогодних праздников необходимо попытаться как можно быстрее восстановить режим. Об этом RT рассказал врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

«Новогодние праздники достаточно длительные, и это период времени, когда у многих сбивается режим. Но если человек хочет все-таки, чтобы было минимальное воздействие на его здоровье, на его самочувствие, то после новогодних праздников, немножко отоспавшись, надо попытаться как можно быстрее восстановить свой режим», — сообщил он.

По словам эксперта, необходимо ложиться спать около 22:00–23:00, а вставать в районе 06:00–07:00. При этом средняя продолжительность сна должна составлять от семи до девяти часов.

Для нормализации режима сомнолог посоветовал избегать тяжелой пищи и алкоголя.

«Потому что, к сожалению, это фактор, который, с одной стороны, улучшает засыпание, но, с другой стороны, приводит к фрагментации сна и к более раннему пробуждению, а также способствует значительному увеличению количества остановок дыхания и храпа во время сна», — заключил специалист.