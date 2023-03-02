Общество 02 марта 2023, 13:40 Сомнолог Павел Кудинов опроверг пользу масок для сна в ночное время Unsplash

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Маски для сна эффективны только в том случае, если человек спит рядом с источником света, в темное же время они бесполезны. Об этом News.ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Он подчеркнул, что маски для сна могут быть незаменимы в определенных обстоятельствах. Например, если человек захотел поспать днем, в машине или самолете или рядом с включенным телевизором. В таком случае есть смысл воспользоваться аксессуаром. Потому что маска препятствует попаданию света в глаза и тем самым удлиняет фазу медленного сна, что повышает работоспособность наутро.

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«Надел маску, создал темноту, будет польза. Она нужна для эффекта создания ночи, когда на улице светло и чтобы свет не мешал. Дневной сон в маске на работе улучшает эффективность работы», — отметил Павел Кудинов.

Но ночью, особенно если человек спит с зашторенными окнами, смысла в маске нет. При полной темноте глаза и так не улавливают свет, поэтому им не нужна никакая дополнительная защита.