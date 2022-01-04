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    04 января 2022, 14:27

    Сомнолог объяснил, как не сбить режим сна за новогодние праздники

    Сомнолог Черкасова: За пять дней до работы стоит войти в свой обычный режим сна

    Максим Зинкин

    Людям в период новогодних праздников не рекомендуется спать более семи-восьми часов в сутки, это поможет не сбить режим сна. Об этом в беседе с изданием «Ридус» сообщила врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова.

    Сомнолог объяснил, как не сбить режим сна за новогодние праздники

    Она уточнила, что лучше всего, чтобы средняя продолжительность сна была одинаковой. За пять дней до возвращения на работу врач советует вновь входить в свой привычный режим.

    «После пятого января, скажем, шагом на час смещать свое засыпание и пробуждение на более раннее время», — сказала сомнолог.

    Также Черкасова напомнила, что лучше отказаться от потребления кофеина и сладкого во второй половине дня, так как они мешают качеству сна из-за бодрящих свойств. Гирлянды можно оставлять включенными, так как они не влияют на процесс сна. Но засыпание просто будет более долгим.

    «Они могут несколько задерживать погружение в сон. Но сам световой спектр, как правило, теплый желтый, он не подавляет мелатонин», — объяснила врач.

    Черкасова посоветовала людям больше находиться на свежем воздухе, так как физическая активность и естественный свет помогают человеку восстановить свой ритм сна.