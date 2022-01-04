Сомнолог объяснил, как не сбить режим сна за новогодние праздники

Людям в период новогодних праздников не рекомендуется спать более семи-восьми часов в сутки, это поможет не сбить режим сна. Об этом в беседе с изданием «Ридус» сообщила врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова.

Она уточнила, что лучше всего, чтобы средняя продолжительность сна была одинаковой. За пять дней до возвращения на работу врач советует вновь входить в свой привычный режим.

«После пятого января, скажем, шагом на час смещать свое засыпание и пробуждение на более раннее время», — сказала сомнолог.

Также Черкасова напомнила, что лучше отказаться от потребления кофеина и сладкого во второй половине дня, так как они мешают качеству сна из-за бодрящих свойств. Гирлянды можно оставлять включенными, так как они не влияют на процесс сна. Но засыпание просто будет более долгим.

«Они могут несколько задерживать погружение в сон. Но сам световой спектр, как правило, теплый желтый, он не подавляет мелатонин», — объяснила врач.

Черкасова посоветовала людям больше находиться на свежем воздухе, так как физическая активность и естественный свет помогают человеку восстановить свой ритм сна.