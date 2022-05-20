Сомнолог Кудинов рассказал, почему люди могут разговаривать во сне
Сомнолог Павел Кудинов назвал причину того, что некоторые люди порой разговаривают во сне. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Специалист считает, что это происходит из-за того, что у людей не до конца отключается сознание. Чаще всего это связано с незрелой нервной системой, например, как у детей.
«Это не называется патологией. Это такая особенность, которая, с одной стороны, не свидетельствует о каких-то заболеваниях, но при этом тот же лунатизм: если человек не причиняет себе вреда, то с этим никто ничего не делает. Если это эпизод, связанный со стрессом, тогда успокаивающие помогут, а если по жизни такая ситуация, не будешь же всю жизнь использовать успокоительные», — добавил сомнолог.
Кроме того, на разговоры во сне может влиять сильный острый или хронический стресс, когда человек полностью не погружается в сон и не отключает свое сознание.