Общество 08 августа 2023, 14:47 Сомнолог Кудинов посоветовал принимать прохладный душ, чтобы справиться с дневной сонливостью в жару

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Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовал россиянам справляться с дневной сонливостью с помощью прохладного душа.

По словам специалиста, если нет возможности принять душ, можно просто умыться холодной водой. Также поможет кондиционер или увлажнитель воздуха.

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Если есть свободное время и место, чтобы поспать, врач рекомендует делать это не более 25 минут в лежачем или полулежачем состоянии. В случае, если человек перейдет в глубокий сон, он будет чувствовать себя еще более разбитым, добавил сомнолог.