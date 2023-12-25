Общество 25 декабря 2023, 15:51 Сомнолог Кудинов посоветовал не нарушать режим сна и бодрствования на новогодних каникулах

Читать 360tv в

Чтобы вернуться на работу без неприятного чувства раздавленности после новогодних каникул, во время праздников не стоит нарушать режим сна и бодрствования. Об этом сообщил сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, именно соблюдение режима дня сделает этот переход к нормальному ритму жизни наименее болезненным. При этом допускается вставать с утра на час-два позже положенного времени.

Реклама

Если же привычный режим все-таки нарушился, начинать восстанавливать его Кудинов посоветовал за три-четыре дня до окончания каникул и выхода на работу.