Сомнолог Калинкин назвал основные причины храпа

Основные причины храпа — лишний вес, вредные привычки, употребление алкоголя. Мужчины подвержены этим порокам больше женщин, поэтому храпят чаще женщин. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ Александр Калинкин.

Проблему храпа значительно усугубляют курение и алкоголь, отметило ИА Nation News.

«И не только проблему храпа, но и проблему так называемого апноэ сна, то есть остановок дыхания во время сна, которое во многих случаях является клинически значимым, то есть влечет за собой развитие инфаркта, инсульта и так далее», — рассказал врач.

В молодом возрасте мужчины храпят в среднем в семь-восемь раз чаще женщин. Однако женщины в возрасте после менопаузы, то есть, после 45-50 лет, обычно догоняют мужчин.

«И тоже за счет повышения веса, за счет эндокринных изменений у них тоже проблема храпа, апноэ занимает одно из первых мест», — сказал Калинкин.