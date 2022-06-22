Сомнолог Дорохова рассказала, как лечат постковидную бессонницу

Многие переболевшие COVID-19 жалуются на появившуюся бессонницу. Врач-сомнолог Наталья Дорохова рассказала Lifе, в чем могут быть причины постковидной бессонницы и как ее лечат.

Конечно, это явление пока изучено мало, однако ученые полагают, что бессонница у переболевших возникает из-за нескольких факторов: влияние на нервную систему медиаторов воспаления и нейротоксинов, аутоиммунное и ишемическое поражение периферических нервов и головного и спинного мозга, а также эмоциональные сдвиги, сопутствующие болезни — тревога за себя и за близких, отсутствие уверенности в выздоровлении создает большой стресс для нервной системы.

«Лечат постковидную бессонницу стандартными способами. Рекомендуется регулярная физическая нагрузка — подчеркну — в щадящем режиме, пребывание на свежем воздухе, комплексы витаминов и минералов, ориентированные на поддержание деятельности нервной системы, нормализацию режима сон-бодрствование. В тяжёлых случаях может понадобиться медикаментозное лечение, а также сеансы психотерапии», — рассказала Дорохова.