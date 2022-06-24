Сомнолог Черкасова рассказала, как улучшить сон в жару

Многие люди страдают бессонницей в жару. Как улучшить качество сна летом, NEWS.ru рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Помещение необходимо проветривать на протяжении нескольких часов перед сном, а лучше на протяжении ночи, чтобы в комнате была прохлада. Когда в помещении душно и мало кислорода, человек гораздо хуже переносит и холод, и жару, отметила НСН. Одеяло и постельное белье должны быть из дышащих натуральных материалов. Они должны отводить влагу и тепло, чтобы человек мог спать в комфортной температуре, добавили «Невские новости».

«Сейчас существуют подушки, которые обладают охлаждающим эффектом. Это или специальная ткань, которая практически не нагревается от тепла человеческой кожи, или есть еще подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло — и ощущается эффект прохлады», — отметила Черкасова.

Ранее заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов рассказал, чем может быть опасен дневной сон, а также сколько можно спать в дневные часы без вреда для организма.