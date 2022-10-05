Сомнолог Черкасова объяснила, о чем могут говорить ночные кошмары | 360°

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Сомнолог Черкасова объяснила, о чем могут говорить ночные кошмары

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Ночные кошмары чаще всего являются признаком переживаемого наяву стресса, но в некоторых случаях могут говорить о заболеваниях центральной нервной системы. Об этом Общественной службе новостей рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Чаще всего сновидения складываются из полученных наяву впечатлений.

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«Поэтому если в повседневной жизни человека присутствует стрессовый фактор, какие-то неразрешимые задачи и так далее, все это может находить отражение в сюжетах сновидений, которые точно так и повседневная жизнь могут становиться напряженными, беспокойными и представать в виде кошмарных сновидений», — объяснила специалист.

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Если кошмары снятся регулярно и продолжительно, это может быть признаком эпилепсии или других заболеваний центральной нервной системы. В случае беспокойства лучше обратиться к неврологу для обследования, заключила Черкасова.

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