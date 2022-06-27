Сомнолог Черкасова назвала способ легче уснуть в жару

Уснуть в жаркую погоду может помочь горячий душ, принятый незадолго до отхода ко сну. Об этом NEWS.ru рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

Когда тело нагревается сверх нормы, включаются механизмы терморегуляции, и внутренняя температура тела начинает опускаться, пояснила врач.

«И вот на этой инерции бурного снижения температуры она падает на 0,2-0,3 градуса ниже нормы. Вот это стартовое снижение температуры позволяет человеку комфортнее и уютнее уснуть в жару и потом поддержать сон, потому что снижение температуры тела — это необходимое условие для высыпания, чтобы гормон сна мелатонин и другие вещества, отвечающие за сон, начали действовать», — объяснила Черкасова.

Помещение лучше тщательно проветривать за несколько часов до сна, а постельное белье должно быть из натуральных материалов — льна или хлопка. В случае бессонницы в жаркую погоду врач посоветовала задуматься о покупке специальных подушек и одеял с охлаждающим эффектом.