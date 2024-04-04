04 апреля 2024, 15:51
Сомнолог Черкасова: избыток витамина D может вызвать бессонницу и головную боль
Сомнолог София Черкасова рассказала, как избыток некоторых витаминов влияет на качество сна. Слова эксперта опубликовала Общественная Служба Новостей.
Так, чрезмерное употребление витамина D может вызвать бессонницу. Еще одно последствие — повышенное артериальное давление с головной болью, добавил RT.
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Врач посоветовала с умом принимать и витамин В1, так как в большом количестве он способен испортить комфортный отход ко сну.
Врачи
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