Общество 04 апреля 2024, 15:51 Сомнолог Черкасова: избыток витамина D может вызвать бессонницу и головную боль

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Сомнолог София Черкасова рассказала, как избыток некоторых витаминов влияет на качество сна. Слова эксперта опубликовала Общественная Служба Новостей.

Так, чрезмерное употребление витамина D может вызвать бессонницу. Еще одно последствие — повышенное артериальное давление с головной болью, добавил RT.

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Врач посоветовала с умом принимать и витамин В1, так как в большом количестве он способен испортить комфортный отход ко сну.