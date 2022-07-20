Сомнолог Бузунов посоветовал смачивать простыни водой для облегчения сна в жару

Жаркая погода может стать причиной бессонницы. Для облегчения сна в жару можно смачивать постель водой, посоветовал в интервью Ura.ru врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов.

Речь идет не о том, чтобы спать на мокрых простынях. Специалист советует лишь слегка смачивать белье водой, чтобы простыни высыхали и становились прохладнее, пояснило ИА Nation News.

Кроме того, в жару обязательно соблюдать питьевой режим и пить не менее полутора-двух литров воды ежедневно.