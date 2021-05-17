«Это другое»: Соловьев высмеял сомнительные выборы в США

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в новом выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на YоuТubе высмеял «сомнительные» выборы в США.

Программу Соловьев начал с новости о том, что Европарламент сформулировал принципы взаимодействия с Россией. Как отметил телеведущий, принципы взаимодействия с РФ они формулируют совершенно удивительным образом, намереваясь строить у нас демократическое общество, которое будет способствовать противодействию русскоязычной пропаганде.

Соловьев отметил, что такие советы вызывает уже даже не возмущение, а некое огорчение. То есть они будут строить у нас общество, не признавать легитимную новую Госдуму, при том, что выборы еще не прошли, заметил Соловьев.

После этого журналист задался вопросом, даже теоретически возможно ли провести выборы, которые были бы более сомнительные, чем американские?

«Что надо сделать, чтобы попытаться провести выборы, которые были бы еще более сомнительные, чем те, что продемонстрировали Соединенные Штаты всему цивилизованному миру? Ах, забыл, забыл, это то самое знаменитое: „Это другое“», — иронично заметил Соловьев.

Ранее Соловьев отмечал, что украинские власти уже давно не скрывают свою русофобию. Такая политика Киева роднит страну с нацистским режимом. Ведущий обратил внимание на статью Bloombeg, в которой говорилось, что Евросоюз считает, что Россия хочет присоединить Донбасс, а выдача паспортов якобы направлена на интеграцию неподконтрольных Киеву территорий. Соловьев напомнил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Россия никого не поглощает, не зазывает и тем более не навязывает гражданство.