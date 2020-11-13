Сомнительные лекарства от COVID-19 изъяли из аптеки в Москве

Росздравнадзор нашел и изъял в аптеке Москвы лекарства, которые посчитал контрафактными. Начато расследование.

Сотрудники ведомства проверят деятельность ООО «Каскад здоровья», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

«В ходе осмотра обнаружены, предположительно, контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19», — уточнили надзорном органе.

В аптеке также нашли, как предварительно установлено, незарегистрированные лекарства турецкого производства для лечения больных коронавирусной инфекцией.

«Предполагаемая сумма реализации составила более двух миллионов рублей», — подчеркнули в Росздравнадзоре. Препараты сотрудники ведомства изъяли, их точное происхождение еще предстоит установить.

Административное расследование продолжается. Организацию могут привлечь к административной ответственности.

Накануне фармацевты заявили, что почти во всех регионах страны возник дефицит антибиотиков и противовирусных лекарств. Не хватает и препаратов, которые используются для лечения COVID-19.