Сомнительные лекарства от COVID-19 изъяли из аптеки в Москве
Сотрудники ведомства проверят деятельность ООО «Каскад здоровья», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
«В ходе осмотра обнаружены, предположительно, контрафактные препараты, применяемые при лечении пациентов с COVID-19», — уточнили надзорном органе.
В аптеке также нашли, как предварительно установлено, незарегистрированные лекарства турецкого производства для лечения больных коронавирусной инфекцией.
«Предполагаемая сумма реализации составила более двух миллионов рублей», — подчеркнули в Росздравнадзоре. Препараты сотрудники ведомства изъяли, их точное происхождение еще предстоит установить.
Административное расследование продолжается. Организацию могут привлечь к административной ответственности.
Накануне фармацевты заявили, что почти во всех регионах страны возник дефицит антибиотиков и противовирусных лекарств. Не хватает и препаратов, которые используются для лечения COVID-19.