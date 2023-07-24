24 июля 2023, 11:31
Сомелье Виктор Найденов: если белое вино по оттенку напоминает яблочный сок, то его хранили неправильно
Сомелье Виктор Найденов рассказал, что если белое вино по своему оттенку напоминает яблочный сок, то, скорее всего, его хранили неправильно. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».
Лучше всего вино хранится в темных стеклянных бутылках. По словам Найденова, вино, которое разливается в жестяные банки, может содержать много химикатов.
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Как рассказала директор Департамента исследования и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева, если на бутылке присутствует фраза «вино из отборных сортов», то от покупки лучше отказаться.
Алкоголь
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