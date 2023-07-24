Общество 24 июля 2023, 11:31 Сомелье Виктор Найденов: если белое вино по оттенку напоминает яблочный сок, то его хранили неправильно

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Сомелье Виктор Найденов рассказал, что если белое вино по своему оттенку напоминает яблочный сок, то, скорее всего, его хранили неправильно. Слова эксперта передала «Вечерняя Москва».

Лучше всего вино хранится в темных стеклянных бутылках. По словам Найденова, вино, которое разливается в жестяные банки, может содержать много химикатов.

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Как рассказала директор Департамента исследования и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева, если на бутылке присутствует фраза «вино из отборных сортов», то от покупки лучше отказаться.