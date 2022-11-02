Сомелье Тузмухамедов заявил, что существует много российских аналогов ликера Jägermeister | 360°

02 ноября 2022, 23:27
Сомелье Тузмухамедов заявил, что существует много российских аналогов ликера Jägermeister
Сомелье Эркин Тузмухамедов рассказал, что в России существуют аналоги ликера Jägermeister, который ушел из России. Об этом сообщил NEWS.ru.
По данным НСН, есть варианты, которые стоят дешевле, и особо не отличаются по вкусу.
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«Есть другие напитки, которые у нас называются бальзамами, их еще делали в СССР — в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, не говоря уже о Башкирии и Татарстане», — заявил Тузмухамедов.
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По его словам, некоторые из них даже вкуснее оригинала.
Алкоголь
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