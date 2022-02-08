Сомелье Тузмухамедов назвал пиво самым полезным напитком

Благодаря пивным дрожжам пиво является хорошим источником витаминов группы В. Об этом NEWS.ru рассказал директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов.

«Чем пиво живее, тем оно лучше. Чем меньше оно подвергалось фильтрации <…>. Вот, например, было советское пиво, у него был недельный срок годности, потому что там не было ни пастеризаторов, ни способов так называемых фильтраций, все дрожжевые клетки находились прямо в пиве. Поэтому его полезность зависит не от цвета, а от обработки напитка», — отметил Тузмухамедов.

Он добавил, что «самый бессмысленный и тупой» напиток — это водка, поскольку в ней нет ничего кроме этанола. В остальных алкогольных напитках можно найти полезные свойства и питательные вещества.