Общество 06 февраля 2024, 18:43 Сомелье Стрельцова: зубровку лучше закусывать чем-то копченым или сливочным

Читать 360tv в

Пряный 40-градусный напиток, настоянный на лекарственном растении зубровка душистая, лучше всего закусывать чем-либо копченым или сливочным. Об этом рассказала сомелье и основатель гастросалона «Гедонист» Екатерина Стрельцова, сообщил «Сноб».

По словам эксперта, к этому напитку можно подать копченую оленину, швейцарский раклет или киш с белой рыбой. Также зубровка идеально сочетается с испанскими оливками сорта Гордаль.

Реклама

«Но очень важно, чтобы оливки были выдержаны в классическом маринаде — без розмарина, соуса сальса и прочих добавок, которые могут перебить деликатный вкус настойки», — отметила Стрельцова.