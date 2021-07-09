Сомелье раскрыл секреты правильного хранения алкоголя в квартире

Длительное хранение алкоголя в квартире можно обеспечить не только за счет покупки специальных винных шкафов, но и соблюдая ряд правил по допустимому уровню света, влажности и температуры в жилом помещении.

Правила хранения алкоголя в квартире зависят от вида напитков, а также от того, с какой целью и как долго планируется их хранить, рассказал РИА «Недвижимость» сомелье Сергей Смолин.

Так, высокий градус (от 40% и выше) гарантирует, что напиток прекрасно перенесет долгие годы хранения в обычном шкафу или буфете. Десятилетний коньяк через 20 лет в бутылке останется десятилетним, подчеркнул Смолин, подобная выдержка не повлияет на его вкусовые свойства.

Крайне не рекомендуется хранить бутылки с любым алкоголем в горизонтальном положении. Дело в том, что контакт со спиртом не лучшим образом влияет на состояние пробки.

С винами — тихими или игристыми — ситуация сложнее, чем с крепким алкоголем. Резкие колебания температуры для вин губительнее, чем просто хранение не в идеальных условиях, отметил сомелье. К слову, классический погреб обеспечивает постоянные температура (12-14 градусов по Цельсию) и влажность (60% плюс-минус 10%), отсутствие прямых солнечных лучей, а еще лучше полностью темное место, а также отсутствие колебаний и тряски.

Если нет погреба, то наиболее адекватная альтернатива — винный шкаф, то есть специальный винный холодильник, отметил Смолин. Хранить вино в обычном холодильнике категорически не рекомендуется, если речь не идет о бутылке, которую вы точно выпьете в ближайшие дни.

Убеждение о том, что любое вино с возрастом становится только лучше Смолин опроверг. По его словам, на это в действительности способны не более 1% вин, которые специально делаются с расчетом на дополнительную выдержку в бутылке или же предназначены для коллекционеров. Большая часть вин производится для того, чтобы их выпили в течение одного-трех лет. Покупая вино на хранение, эксперт порекомендовал обязательно проконсультироваться со специалистом на предмет потенциала бутылочной выдержки.

У открытых бутылок тоже свой период хранения. Так, легкие белые, розовые и игристые вина лучше выпивать в течение дня, а плотные, мощные красные вина могут храниться открытыми подольше — два-три дня.

В домашних условиях продлить этот срок можно одним из двух способов. Первый — это вакуумная пробка. С ее помощью можно откачать воздух из открытой бутылки и продлить ее жизнь до недели. Второй способ — это переливание остатков не выпитого вина в тщательно вымытую бутылку емкостью ровно на остаток.

Сомелье подытожил, что чем меньше вино контактирует с кислородом, тем лучше.