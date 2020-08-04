Сомелье объяснил, почему россияне пьют шампанское только по праздникам

Член Союза сомелье Денис Руденко объяснил, почему большинство жителей России пьет шампанское только в праздничные даты.

Как отметил специалист, игристые вина являются частью большой алкогольной культуры. В целом этот напиток составляет 5-6% от общего объема производимого в мире спиртного. В ряде стран шампанское любят пить часто. Среди них США и Франция. По словам Руденко, у россиян совсем другие обычаи.

«У нас другая ситуация, советская и российская культура всегда романтизировала и создавала вокруг игристого вина ореол праздника. В России очень мало людей, которые покупают игристое вино просто так, чтобы вечером за ужином выпить бутылочку», — процитировало эксперта ИА Nation News.

Он заметил, что несмотря на это, в РФ производится немалое количество игристых вин. Подавляющее большинство игристого производится быстрым резервуарным методом. Сомелье заключил, что российский производитель достойно выполняет свою работу в этом сегменте.