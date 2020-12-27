Сомелье объяснил, чем лучше всего закусывать алкоголь

Во время застолья лучше всего с алкогольными напитками употреблять соленую закуску. Такая еда позволит организму эффективнее справляться со спиртным и гораздо бодрее чувствовать себя утром. Об этом рассказал директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов.

«Блюда русской кухни, такие как соленья, грибы, квашеная капуста, огурцы, селедка — это лучшая закуска на свете. Поэтому они обязательно должны быть на новогоднем столе. Химический состав этих блюд способствует нормальному состоянию наутро», — привел слова сомелье телеканал «Звезда».

Тузмухамедов отметил, что спиртное выводит из организма натрий и калий. Необходимое содержание этих веществ можно пополнить как раз солеными блюдами. Сомелье пояснил, что похмелье появляется, когда уровень алкоголя в крови становится нулевым. Чтобы облегчить это состояние, стоит выпить кваса, кефира или кумыса.

Эксперт порекомендовал во время праздника аккуратно рассчитывать дозировку спиртного. Разрешается употреблять не более одного грамма этилового спирта на килограмм веса. Если пить алкоголь в чрезмерных количествах, то организму может быть причинен непоправимый вред.