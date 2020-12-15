Сомелье назвал предельную цену качественного шампанского на Новый год

По словам специалиста, качественный продукт не может отличаться дешевизной.

«Если вы покупаете бутылку за 250 рублей, то это уже на пределе — неизвестно, из чего оно было сделано. Вам может повезти, и бутылка будет нормальная. Но я бы рекомендовал цену более высокую — начинать от 350 рублей и выше», — уточнил Цапелик.

Как считает эксперт, чем дороже, тем лучше. Он объяснил, что есть две основные технологии приготовления напитка, в числе которых резервуарная и классический бутылочный способ. Сомелье подчеркнул, что стоимость по-настоящему хорошего шампанского не может быть ниже 700 или даже 1000 рублей. Когда человек платит за продукт такие деньги, он покупает вино, сделанное по классической технологии.

Цапелик добавил, что не каждое игристое вино из Франции качественное. Шампанское самого высокого уровня производят в Шампани. Другие регионы делают вина, которые могут стоить дешево — примерно 250–350 рублей. Специалист не советует покупать их. Он уверен, что в такой ценовой категории лучше остановиться на отечественных напитках.