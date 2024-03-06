Общество 06 марта 2024, 15:54 Сомелье Ломсадзе посоветовала любителям вина обратить внимание на российские бренды

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Сомелье Светлана Ломсадзе в беседе с изданием «Сноб» рассказала, какие бренды вина в России она считает наиболее достойными и может рекомендовать любителям напитка.

Тем, кто предпочитает игристые вина, Ломсадзе предложила попробовать брюты ростовской компании «Винодельни Ведерниковъ». Хозяйство использует Цимлянский черный и Сибирьковый сорта винограда. Представленные напитки, по словам сомелье, можно сравнить с хорошими игристыми винами Италии и Франции.

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Любителям белых вин можно попробовать продукцию Краснодарского края бренда «Усадьба Мезыбь». Здесь производят напитки, в том числе из винограда сорта Вионье.

Ставропольский край славится своей винодельней «Темпельхоф», где изготавливают красные сухие вина. Каберне-совиньон с ароматами вишни, чернослива и шоколада оставит после себя долгое послевкусие, отметила Ломсадзе.