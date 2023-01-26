Общество 26 января 2023, 13:28 Сомелье Денис Руденко рассказал, что российские вина могут полноправно соперничать с импортными

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Вина, которые производят в России, составляют достойную конкуренцию многим зарубежным. Об этом РИАМО рассказал винный эксперт, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

По его словам, нельзя сравнивать в целом отечественную продукцию и всю зарубежную. Но можно смело говорить, что российские вина вышли на новый уровень. Так, в прошлом году крупные компании участвовали в конкурсах в Великобритании, Китае и Германии, где их оценили по достоинству.

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«Со всех конкурсов они возвращались с наградами, с дипломами призеров, дипломами с самыми высокими баллами, поэтому можно сказать, что на сегодняшний день в России существует целый набор виноделен, которые делают вино совершенно мирового уровня, которые могут конкурировать с винами из любой страны», — заявил Денис Руденко.

Однако пока Россия еще не вышла на рынок запредельно качественных или коллекционных вин. В этой нише отечественная продукция пока конкурировать не может.