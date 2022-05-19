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    19 мая 2022, 18:36

    Сомелье Алексей Сидоров рассказал, какие вина останутся в России

    Полина Гребенщикова

    Многие иностранные вина пропадут с полок российских магазинов, однако останутся отечественные вина, а также вина из дружественных стран. Об этом ИА НСН рассказал президент Российской ассоциации сомелье Алексей Сидоров.

    Он объяснил, что российские вина сейчас «в тренде». Виноделие активно развивается, виноградников становится больше, а сам напиток растет в качестве.

    «Но сейчас у нас популярными становятся и неплохие армянские вина, и грузинские, и азербайджанские, и даже узбекские. То есть у нас на полках появятся вина из дружественных стран», — сказал сомелье.

    Иностранных вин, которые еще есть на складах магазинов, по оценке Сидорова хватит на три-четыре месяца.