Сомелье Алексей Сидоров рассказал, какие вина останутся в России

Многие иностранные вина пропадут с полок российских магазинов, однако останутся отечественные вина, а также вина из дружественных стран. Об этом ИА НСН рассказал президент Российской ассоциации сомелье Алексей Сидоров.

Он объяснил, что российские вина сейчас «в тренде». Виноделие активно развивается, виноградников становится больше, а сам напиток растет в качестве.

«Но сейчас у нас популярными становятся и неплохие армянские вина, и грузинские, и азербайджанские, и даже узбекские. То есть у нас на полках появятся вина из дружественных стран», — сказал сомелье.

Иностранных вин, которые еще есть на складах магазинов, по оценке Сидорова хватит на три-четыре месяца.