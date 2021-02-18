Соловьеву запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил журналисту Владимиру Соловьеву въезд в страну. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства прибалтийской страны Эдгар Ринкевич.

«На основании части второй статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме», — написал Ринкевич в Twitter.

На днях Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», во время обсуждения суда над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана, упомянул Адольфа Гитлера. СМИ писали, что он назвал его смелым человеком, так как Гитлер «не косил от армии» во время Первой мировой войны.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отправил запрос в Генпрокуратуру РФ, в котором указал, что телеведущий нарушил уголовную статью о реабилитации нацизма. Соловьев назвал Рашкина лжецом и посоветовал пересмотреть эфир. Он обвинил во вранье и журналистов, которые вырвали его слова из контекста.

«Цитату точную и полную дать боятся, вот и подтасовывают, а кто-то в прокуратуру заявление уже пишет!» — заявил Соловьев. В эфире программы он заявил, что не собирается уважать Гитлера, хоть он и был смелым.