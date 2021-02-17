Соловьева еще раз заблокировали в Clubhouse

Соцсеть Clubhouse второй раз заблокировала аккаунт ведущего Владимира Соловьева. По его словам, он не нарушал никаких правил.

«Clubhouse против свободы слова? Никаких нарушений с моей стороны. И поток доносов либерХунвейбинов. Результат — блокировка», — написал Соловьев на своей странице в Telegram.

Он заметил, что служба поддержки Clubhouse не ответила на его письмо.

Источник фото: Telegram-канал Владимира Соловьева

«Ваш аккаунт временно заблокирован до завершения расследования Trust & Safety. Ознакомьтесь с принципами нашего сообщества, включая наши правила, порядок отчетности и расследования».

В первый раз соцсеть заблокировала Соловьева 15 февраля, при этом он еще не успел провести на платформе ни одного эфира. О том, какие правила царят в набирающем популярность приложении, «360» подробно рассказывал в большом тексте.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов высказал мнение о том, что Роскомнадзор и правоохранительные органы должны взять под контроль новую соцсеть. По его словам, России нужны механизмы отслеживания и фиксации происходящего в приложении. В Роскомнадзоре «360» заявили, что пока не получали жалоб на Clubhouse.

«Социальные сети и сервисы, которыми пользуются граждане России, находятся в зоне постоянного внимания Роскомнадзора. При выявлении нарушений законодательства Российской Федерации будут приняты соответствующие меры», — заметили в ведомстве.