Соловьев заступился за протоиерея Смирнова после слов о «бесплатных проститутках»

Телеведущий Соловьев встал за священника Смирнова горой, хотя и не согласился с его резкими словами о гражданских женах. Протоиерей видит в провокационных заявлениях свою миссию, считает Соловьев.

Владимир Соловьев заявил, что в таком «ранящем и обижающем» стиле Смирнов еще не раз прокомментирует то, что его волнует.

«Нельзя не признать, что его слова ранят и обижают многих. Как посмел священник… Посмел. И посмеет еще не раз. И будет „глаголом жечь сердца людей“. Так отец Димитрий видит свое предназначение», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Ведущий подчеркнул, что многие вопросы он трактует совсем не так, как Смирнов, что не мешает ему относиться к священнику с глубоким уважением. Соловьев задался вопросом, почему гражданским активистам можно высказывать свою позицию, а служителям церкви нельзя.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками», которых за жен никто и не считает. Телеведущая и юрист Екатерина Гордон захотела наказать священника за такие слова.