Соловьев заступился за Малахова после его конфликта с киргизами

Киргизы обиделись на Андрея Малахова за неосторожные слова Подробнее

Владимир Соловьев, поддерживая коллегу, заявил, что Андрей Малахов уже давно занимается расследованием этого ДТП.

«Малахов очень опытный журналист. Думаю, что если Андрей делает такие предположения, у него есть для этого основания», — рассказал Соловьев.

Он добавил, что ведущий не планировал разжигать национальный конфликт и высказывался о таксисте не как представителе какой-то национальности, а как о человеке, сообщило агентство Ura.ru.

Ранее Андрей Малахов высказал мнение, что водитель такси мог специально создать аварийную ситуацию, чтобы потом заработать на этом. Поскольку, по его словам, в Киргизии низкие зарплаты.

В Бишкеке были возмущены высказыванием телеведущего в адрес гражданина Киргизии. По мнению киргизских властей, телеведущий некорректно описал ситуацию со смертельным ДТП.