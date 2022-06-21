Соловьев заявил о серьезных рисках третьей мировой войны из-за поведения Запада

Поведение стран Запада по отношению к России привело к высоким рискам мировой войны. С таким заявлением выступил телеведущий Владимир Соловьев. Он пояснил, что речь идет уже не о секундах до противостояния, а о той ситуации, когда даже секунд не осталось.

«Уровень деградации решений на Западе уже вызывает опасения. Это уже напоминает детей, которые взяли в руку булавку и пытаются понять, а что там в розетке. Шарахнет — и сильно. Вы реально не понимаете, что мы находимся уже не в секундах от третьей мировой войны, а уже и секунды кончились», — заявил телеведущий.

Свое заявление телеведущий сделал на фоне запрета Литвы провозить попавшие под санкции Евросоюза грузы в Калининградскую область с основной территории России. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пообещал жесткий ответ, который коснется жителей прибалтийской республики.