  • Соловьев уличил Зеленского в неумелом уходе от ответов

    11 декабря 2019, 06:15

    Александра Ломейко

    Владимир Зеленский упрекнул российского телеведущего Владимира Соловьева за его рассказы об Украине. Журналист отреагировал на высказывание украинского президента.

    Комментарий Соловьева прозвучал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», запись которого опубликована на YouTube.

    Телеведущему запретили въезд на Украину, о чем он и напомнил Зеленскому. Вместе с этим Соловьев предложил главе соседнего государства сделать с ним интервью.

    Журналист добавил, что Зеленский мог бы приехать в Донецк. Уход украинского лидера от ответа на вопрос про отсутствие прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР Владимир Соловьев счел неумелым.

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    Кроме того, заметил телеведущий, в ходе саммита «нормандской четверки» президент России Владимир Путин в первую очередь говорил о людях, чего не скажешь о Зеленском.

    На пресс-конференции по итогам парижского саммита Владимир Зеленский обвинил Соловьева в рассказах об Украине в то время, как журналист лично там не бывал. По мнению президента Украины, телеведущий просто боится испачкать дорогую обувь.