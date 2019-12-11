Соловьев уличил Зеленского в неумелом уходе от ответов

Владимир Зеленский упрекнул российского телеведущего Владимира Соловьева за его рассказы об Украине. Журналист отреагировал на высказывание украинского президента.

Комментарий Соловьева прозвучал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», запись которого опубликована на YouTube.

Телеведущему запретили въезд на Украину, о чем он и напомнил Зеленскому. Вместе с этим Соловьев предложил главе соседнего государства сделать с ним интервью.

Журналист добавил, что Зеленский мог бы приехать в Донецк. Уход украинского лидера от ответа на вопрос про отсутствие прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР Владимир Соловьев счел неумелым.

«А пустите?». Захарова ответила на приглашение посетить Украину Подробнее

Кроме того, заметил телеведущий, в ходе саммита «нормандской четверки» президент России Владимир Путин в первую очередь говорил о людях, чего не скажешь о Зеленском.

На пресс-конференции по итогам парижского саммита Владимир Зеленский обвинил Соловьева в рассказах об Украине в то время, как журналист лично там не бывал. По мнению президента Украины, телеведущий просто боится испачкать дорогую обувь.