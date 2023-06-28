Общество 28 июня 2023, 13:51 Соловьев доказал, что Россия не проиграла в информационной войне Глава СЖР Соловьев: российские СМИ не проиграли информационную войну РИА «Новости»

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То, что россияне неизменно доверяют своему президенту Владимиру Путину, доказывает: СМИ страны не проиграли в информационной войне. Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев на международном форуме «Новая реальность — 2023» в Железноводске.

Соловьев допустил, что Россия уступила на информационном поле «на внешнем контуре», поскольку из-за запретов и ограничений плохо работает внешняя пропаганда.

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«Однако на нашей территории по социологии нашего населения, по уровню доверия нашему президенту понятно, что наши СМИ эту войну все же не проиграли», — процитировал его ТАСС.

Военкор ВГТРК Александр Сладков предложил создать в России единый координационный центр для противодействия украинскому Центру информационно-психологических операций (ЦИПсО), активно ведущему информационную войну. По мнению журналиста, необходимо консолидировать усилия, чтобы победить в ней. Сладков подчеркнул также, что российские методы в этой сфере честнее украинских: если российская сторона дает информацию, то украинская «атакует» ею.