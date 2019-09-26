Соловьев: Ширак был настоящим политиком и не боялся сказать Штатам «нет»

Умер Жак Ширак Подробнее

По мнению журналиста, почивший политик был «титаном», настоящим европейским политиком, тем лидером, который понимал интересы своих граждан и не боялся сказать Вашингтону «нет». В частности, это касается высказываний Ширака против агрессии США в отношении Ирака.

«Как известно, после этого в Америке началась кампания по борьбе со всем французским», — напомнил Соловьев, добавив, что на Ширака тогдашняя «французофобная» политика Штатов не произвела никакого впечатления.