  • Соловьев: Ширак был настоящим политиком и не боялся сказать Штатам «нет»

    26 сентября 2019, 16:32

    Артур Блянихов

    Телеведущий и журналист Владимир Соловьев обсудил с ИА Nation News кончину бывшего президента Франции Жака Ширака, который сегодня скончался в возрасте 86 лет.

    Умер Жак Ширак

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    По мнению журналиста, почивший политик был «титаном», настоящим европейским политиком, тем лидером, который понимал интересы своих граждан и не боялся сказать Вашингтону «нет». В частности, это касается высказываний Ширака против агрессии США в отношении Ирака.

    «Как известно, после этого в Америке началась кампания по борьбе со всем французским», — напомнил Соловьев, добавив, что на Ширака тогдашняя «французофобная» политика Штатов не произвела никакого впечатления.