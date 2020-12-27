Соловьев сделал неутешительный прогноз на 2021 год
«Нет никаких гарантий, что следующий год будет легче, скорее, наоборот. Байден сказал, что рано радоваться, что дальше будет только хуже, все идет по нарастающей», — заявил Соловьев в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Он напомнил, что в Соединенных Штатах от COVID-19 умерли уже 320 тысяч человек — больше, чем страна потеряла во Второй мировой войне. Сейчас паника в Великобритании, очень сложная ситуация во Франции, Бельгии и Германии.
«Непростая жизнь, ощущения, что будет легче, можно только списать на человеческий оптимизм», — добавил Соловьев.
Собеседник признался, что 2020 год был самым тяжелым на его памяти. По словам телеведущего, в 2020-м все привычные представления об экономике и об отношениях между людьми рухнули. Это был год обострения конфликтов. Главными темами 2020 года Соловьев назвал пандемию коронавируса, события в США и России, борьбу с кризисом и конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе