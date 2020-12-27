Соловьев сделал неутешительный прогноз на 2021 год

Телеведущий Владимир Соловьев не питает ложных иллюзий по поводу 2021 года. По его словам, он будет еще тяжелее, чем уходящий, а разговоры об улучшении ситуации — это человеческий оптимизм.

«Нет никаких гарантий, что следующий год будет легче, скорее, наоборот. Байден сказал, что рано радоваться, что дальше будет только хуже, все идет по нарастающей», — заявил Соловьев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он напомнил, что в Соединенных Штатах от COVID-19 умерли уже 320 тысяч человек — больше, чем страна потеряла во Второй мировой войне. Сейчас паника в Великобритании, очень сложная ситуация во Франции, Бельгии и Германии.

«Непростая жизнь, ощущения, что будет легче, можно только списать на человеческий оптимизм», — добавил Соловьев.

Собеседник признался, что 2020 год был самым тяжелым на его памяти. По словам телеведущего, в 2020-м все привычные представления об экономике и об отношениях между людьми рухнули. Это был год обострения конфликтов. Главными темами 2020 года Соловьев назвал пандемию коронавируса, события в США и России, борьбу с кризисом и конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе