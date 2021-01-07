Соловьев с иронией ответил на слова Зеленского о штурме Капитолия

Ироничной фразой прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев слова президента Украины Владимира Зеленского. Тот осудил штурм Капитолия. Свой ответ российский телеведущий опубликовал в Twitter.

«То есть Зеленский все-таки против Майдана?» — поинтересовался Соловьев.

Издание «Политика сегодня» напомнило, что в своем заявлении украинский лидер заявил, что решительно осуждает беспрецедентное насилие в отношении американского Конгресса. Он отметил, что украинцев вдохновляет стойкость старейшего демократического института в мире.

В минувшую среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмом взяли здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению итогов голосования коллегии выборщиков.

В ходе беспорядков погибли четыре человека. Полиция и Национальная гвардия задержали 52 участника штурма. В Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 21 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена.