Соловьев резко ответил Горбачеву на слова об общей победе в холодной войне

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag отметил, что победа в холодной войне между Советским Союзом и Западом — это общая победа.

«Но западные политики и прежде всего США объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу», — отметил Горбачев.

Российский телеведущий, писатель и журналист Владимир Соловьев, комментируя слова экс-президента СССР, заявил, что «к словам Михаила Горбачева никто уже давно не прислушивается и, соответственно, он может заявлять все что угодно».

«Я скажу так — какая разница, что говорит Михаил Сергеевич Горбачев? О нем все написано в „Википедии“: унаследовал великую страну, построенную поколениями, а оставил разваленной. Он наблюдал за тем, как спускается знамя той страны, которой он присягал на верность, и о чем после этого можно говорить? Какие совместные победители в холодной войне? Если потом пришедший к власти Ельцин (первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. — прим. ФАН) в американском конгрессе заявил, что все, идол коммунизма повержен. Поэтому кого волнует, что говорит сейчас Горбачев? Важно, что он натворил за то время, пока возглавлял великую страну, и до чего он ее довел. Историю не переписать последующими выступлениями в западной прессе», — отметил Соловьев.

По мнению Соловьева, Горбачев сейчас хочет сгладить негатив после своих действий в стране в конце 80-х годов.

«Он, как всегда, пытается что-то кому-то объяснить, разъяснить. А чего разъяснять? Когда он пришел к власти, сколько у него было граждан в стране, какая была территория? И когда он ушел — изгнанный с позором — что осталось?» — заявил телеведущий.

Холодная война — глобальное геополитическое, экономическое, военное и идеологическое противостояние между двумя блоками государств, которые возглавляли СССР и США с 1946 года до конца 1980-х. В конце 1989 года Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший официально сообщили о завершении холодной войны.