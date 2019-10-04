Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином

Он пояснил, что инцидент со слушателем произошел во время эфира на радио «Вести FM». Один из слушателей присылал оскорбительные сообщения, из-за чего разгорелся конфликт. По словам Соловьева, позже он столкнулся со шквалом негатива в свой адрес.

«Я, честное слово, смотрю на это с улыбкой, потому что давно работаю в СМИ и всегда знаю, если начинают травить, то пришел либо весенний сезон обострений, либо осенний. А успокоительные, видно, не успели завезти в аптеки», — сказал телеведущий.

Владимир Соловьев резко и с юмором отреагировал на идею льгот «жертвам перестройки» Подробнее

Соловьев подчеркнул, что не видит никаких оснований для такой реакции мужчины, так как тот сам писал оскорбления. При этом слушатель высказывался не только про журналиста, но и президента страны.

«У меня нет никаких проблем с великим татарским народом <…> Тот мерзавец, который присылал сообщения, которые вполне могут составить основу для возбуждения уголовного дела против него, — он позорит Татарстан», — заявил ведущий.

Он также добавил, что слушатель вполне мог быть и не татарином.