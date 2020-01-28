Соловьев расплакался во время эфира про жертв Великой Отечественной

Владимир Соловьев растрогался во время своей вечерней программы. Телеведущий не сдержал слез, рассказывая о своем визите на кладбище с могилами погибших во время блокады Ленинграда и в годы Великой Отечественной войны.

Соловьев во время эфира вспомнил, что когда был школьником, посещал Пискаревское мемориальное кладбище. Место, где похоронены жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта, произвело на него огромное впечатление.

«Полмиллиона человек в братских могилах… И это все предать? Ради сиюминутных целей? Вот это все взять и предать?» — задался риторическими вопросами телеведущий.

Он высказал мнение, что школы обязаны устраивать экскурсии на Пискаревское кладбище. По его словам, каждый ребенок должен туда приехать за счет государства и походить там. Соловьев отметил, что это будет «прививкой на всю жизнь».

В понедельник, 27 января, Россия вспоминала жертв блокады Ленинграда. Именно в этот день 76 лет назад город освободился от захватчиков. По разным данным, с сентября 1941-го по январь 1944-го в Ленинграде погибли от нескольких сотен тысяч до 1,5 миллиона человек.

Санкт-Петербург 27 января провел несколько памятных мероприятий. Среди них «Свеча памяти» и акция «900 дней и ночей».