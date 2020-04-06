«Если не сшить, то хотя бы свернуть!» Соловьев раскритиковал тех, кто не может купить маски

Все больше россиян жалуются на то, что масок в стране днем с огнем не найти. Телеведущий Владимир Соловьев обрушился на таких людей с критикой и посоветовал самим сшить маски.

Ведущий обратился к телезрителям в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что пока многие кричат, что в аптеках не найти защитные средства, стоило бы за это время сделать маску своими руками. «Притом можно уже даже не сшивать, уже можно и свернуть», — подчеркнул Соловьев.

В Подмосковье пошли дальше и начали изготавливать маски на 3D-принтерах. Новинку уже оценили врачи местной клиники. Пробная партия поступила в продажу.

Ранее в Чите власти устроили рейд по улицам города, чтобы выяснить, кто как соблюдает режим. Оказалось, что некоторые масок не носят и ссылаются на то, что их нигде не достать. Один из прохожих вообще предложил главе администрации Александру Сапожникову сшить маску и подарить ему.

ВОЗ уже признала, что коронавирус может передаваться по воздуху от бессимптомных носителей. Поэтому необходимость того, чтобы носить маски во время пандемии, есть всегда.