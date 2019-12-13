Соловьев раскритиковал ответ Зеленского на шутку Путина

В минувший четверг в программе «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» ведущая Наталья Мосейчук напомнила Зеленскому стишок, который Владимир Путин произнес во время обсуждения газового контракта на саммите в Париже. Тогда российский лидер процитировал стихотворение Сергея Михалкова «А что у вас?». «А у нас в квартире газ. А у вас?» — сказал он, обратившись к Зеленскому. После этого Владимир Путин заявил, что у украинцев тоже может быть газ, но дешевле на 25%, чем сейчас, если стороны договорятся.

Ответил Владимир Зеленский только через два дня в эфире украинского канала: «А у нас газопровод. Вот. И в этом баланс».

Соловьев заявил, что украинскому лидеру понадобилось три дня, чтобы придумать хороший ответ. «Три дня думал-думал-думал и выдавил шуточку», — написал российский телеведущий.

Однако позже в эфире Зеленский заявил, что, по его мнению, подписание газового контракта все же произойдет до конца года. Он пояснил, что это важно не только для Украины, но и для Европы.

Газовый контракт по транзиту российского газа по территории Украины заканчивается 31 декабря. Обсуждение заключения нового контракта прошло в Париже на двусторонних переговорах президентов России и Украины на саммите «нормандской четверки». В ходе переговоров сторонам удалось договориться только до того, что они продолжат искать компромисс в сложившейся ситуации.

«Газпром» со своей стороны предложил украинскому «Нафтогазу» подписать новое соглашение, но перед этим аннулировать все взаимные судебные претензии. Речь идет о решении Стокгольмского арбитража, который присудил украинской компании около трех миллиардов долларов. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что готов рассматривать погашение долга в счет поставок газа. Стороны продолжат обсуждение условий заключения нового соглашения в ближайшее время.