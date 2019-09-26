  • Соловьев призвал ввести санкции против Украины из-за заявлений Зеленского

    26 сентября 2019, 01:16

    Кирилл Фролов

    Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины из-за заявлений президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.
    Соловьев призвал ввести санкции против Украины из-за заявлений Зеленского

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    «Послушав выступление Зеленского [на Генассамблее ООН] и прочитав стенограмму его телефонного разговора с [президентом США Дональдом] Трампом, у меня вопрос: а где наш ответ?» — спрашивает телеведущий.

    В качестве ответа он предлагает объявить о санкциях против Украины.

    «Мы же грозились их ввести. Очевидно, что уже пора», — считает Соловьев.

    По его словам, Зеленский — «это Порошенко 2.0».

    25 сентября украинский президент с трибуны ООН заявил о том, что «Россия ведет войну в центре Европы».

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    В телефонном разговоре с Трампом, стенограмма которого была опубликована в тот же день, Зеленский похвалил США за то, что они делают «гораздо больше, чем ЕС, особенно в вопросе санкций против России». Также он поблагодарил Трампа за поддержку в военной сфере.

    В другом посте Соловьев написал: «Если „Россия ведет войну против Украины в центре Европы“, то Зеленский должен ввести военное положение и объявить войну России».

    По словам ведущего, ни о каком «нормандском формате» после этих слов не может быть и речи.